Bayramda 1 milyon nüfusa ulaşan Çeşme'de sıkı denetim
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Bayramda 1 milyon nüfusa ulaşan Çeşme'de sıkı denetim

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramında nüfus yoğunluğunun artması nedeniyle takviye ekiplerle birlikte denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bayramda 1 milyon nüfusa ulaşan Çeşme'de sıkı denetim
04.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:15

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramında nüfus yoğunluğunun artması nedeniyle takviye ekiplerle birlikte denetimlerini yoğunlaştırdı. Maske ve sosyal mesafe denetimleri de yapan ekipler, toplam 305 bin lira idari para cezası kesti.

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'deki nüfusun 1 milyonu aşması üzerine Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, Çeşme ve Alaçatı otoyol girişleri ile eski İzmir yolu Çeşme girişinde 24 saat kesintisiz denetim gerçekleştirilirken, yoğunluğun fazla olduğu eğlence merkezleri de denetlendi.

Çeşme genelinde sosyal mesafe ve maske denetimlerini yoğunlaştıran Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, maske takmayan 116 kişiye 104 bin 400 lira idari para cezası uyguladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yapılan denetimlerde 32 işletmeye, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için 100 bin 800 lira idari para cezası kesilirken, 617 kişiye GBT sorgusu yapıldı. GBT sorguları sonucunda 6 aranan şahsın da ekipler tarafından yakalandığı öğrenildi. İlçe genelinde yapılan trafik denetimleri sonucunda da 619 araç kontrol edilirken, 265 araca ceza işlemi uygulandığı ve 8 aracın trafikten men edildiği bilgisi edinildi.

Kontrollerin sezon boyunca, maske kullanımı ve sosyal mesafe ağırlıklı olarak devam edeceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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