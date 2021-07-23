Bayrama susuz girmediler. Zeydan Karalar halkla buluştu, sorunu çözdü

Vatandaş bayrama susuz girmediZeydan Karalar halkla buluştu, sorunu çözdü25 yıldır su sıkıntısı çeken Kozan ilçesindeki bazı mahallelerin sorununu arife günü Zeydan Karalar çözdü.

Vatandaş bayrama susuz girmedi

Zeydan Karalar halkla buluştu, sorunu çözdü

25 yıldır su sıkıntısı çeken Kozan ilçesindeki bazı mahallelerin sorununu arife günü Zeydan Karalar çözdü.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan ilçesine bağlı bazı mahallelerde yaklaşık 25 yıldır, özellikle kurak geçen yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını sona erdirdi. Kurban Bayramı öncesi susuzluk çeken 3 mahalleyi ziyaret ederek incelemelerde bulunan ve halkı dinleyen Başkan Zeydan Karalar, bayramın 1. günü suyun musluklardan akmasını sağladı. Zeydan Karalar, 25 yıllık susuzluk sorununu tamamen çözmek için yapılanlar hakkında da bölge sakinlerine bilgi verdi.

Bölgede yaşanan 4 saatlik elektrik kesintisinin, 24 saatlik su kesintisine neden olması, vatandaşın mağduriyetine yol açan nedenlerin başında geliyor.

Kozan ilçesine bağlı Ağlıboğaz, Türkeli ve Bağlar mahallelerinde

kuraklık nedeniyle kaynakların kuruması, elektrik kesintisi sonucu oluşan su kesintisi ve ardından buna bağlı olarak yüksek rakımlardaki su depolarının dolabilmesi ve şebekenin yeterli basınca ulaşması için zamana ihtiyaç duyulması nedenleriyle, özellikle kurak geçen yaz aylarında yaşanan su kesintilerinden mağdur olan bölge halkını ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sorunu çözdü.

Başkan Zeydan Karalar, öncelikle kısa vadede su ihtiyacının karşılanması için su depolarının doldurulması talimatını verdi. Çok sayıda tankerle bölgenin acil su ihtiyacı karşılandı. Ayrıca Kozan ilçesinden ve çevredeki çeşitli su kaynaklarından ASKİ'nin döşeyeceği içme suyu hattı ile de 10 gün içinde takviye yapılarak bölgeye verilen su miktarı artırılacak.

Uzun vadede ise Yedigöze Barajı'ndan, aralarında Kozan'ın da bulunduğu 4 ilçeye ve 163 köye su götürülmesini sağlayacak proje ile 25 yıllık su sorunu tarihe karışacak.

Kurban Bayramı öncesi yaşanan su sıkıntısını çözerek, bölge halkının bayrama susuz girmesini engelleyen Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür eden ve "Allah Zeydan Karalar"dan razı olsun diyen mahalleliler, kendilerini ziyaret ederek dinleyen Zeydan Karalar'ın hassasiyetlerinden ötürü memnuniyetlerini dile getirdiler.

Türkeli Mahallesi Muhtarı Ahmet Aydın ve Bağlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Alsan, halkı bayramda susuz bırakmayan Başkan Zeydan Karalar'e teşekkür ederek, "Allah onu başımızdan eksik etmesin" dediler.

Kaynak: Habermetre