Bayrama sayılı günler kala baklavacıların sipariş yoğunluğu başladı
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Bayrama sayılı günler kala baklavacıların sipariş yoğunluğu başladı

Bayrama sayılı günler kala baklavacıların sipariş yoğunluğu başladı Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Gaziantep'te baklavacılar yoğun baklava mesaisine başlarken, bu sene korona virüs salgını dolayısıyla baklavalar sipariş yoluyla gönderiliyor.

20.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:46

Bayrama sayılı günler kala baklavacıların sipariş yoğunluğu başladı

GAZİANTEP - Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Gaziantep'te baklavacılar yoğun baklava mesaisine başlarken, bu sene korona virüs salgını dolayısıyla baklavalar sipariş yoluyla gönderiliyor.

Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında bulunan ve adı Gaziantep ile özdeşleşen baklavada bayram yoğunluğu yaşanıyor. Diğer bayramlara nazaran daha sakin olduklarını ifade eden baklavacılar, Ramazan Bayramı'na birkaç gün kala vatandaşların sipariş verdiğini ve kargo kargo üzerinden çalıştıklarını söyledi. Gaziantepli baklavacılar, yaptıkları baklavaları Türkiye'nin ve dört bir tarafına sipariş yoluyla gönderiyor.

İmalathanelerde baklava hamurunu merdanelerle adeta kağıt inceliğinde açan ustalar, açtıkları yufkaları Antep fıstığı ve tereyağı ile harmanlayıp odun ateşiyle harlanan taş fırınlarda pişiriyor. Fırınlarda pişen baklavalar şerbetle buluştuktan sonra ise yemeye hazır hale geliyor. Meşakkatli aşamalardan geçen baklava, Gaziantep'ten Türkiye'nin her tarafına kargo yoluyla gönderiliyor.

"Bayram yoğunluğu yaşıyoruz"

Gaziantep'te yıllardır baklava üretimi yapan ve bayram öncesi yoğun mesai yaptıklarını açıklayan Ayıntap Baklavaları işletmecisi Levent Aktaş, "Bayrama çok az bir süre kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı biraz sakinliğimiz olsa da baklava severleri baklavasız bırakmamak için gelen siparişleri kargolar vasıtasıyla vatandaşlara yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçen bayramlara göre yoğunluk az olsa da paket servislerimiz devam ediyor. Tabi Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için insanlar 5 kilo değil de bir kilo yani yiyeceği kadar alıyor. Büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'deki bütün şehirlere baklavamızı gönderiyoruz. Bizim özel kargomuz var bugün veriyoruz yarın ürünümüz İstanbul'da oluyor. Sınırların kapalı olması nedeniyle yurt dışına gönderemiyoruz.

"110 TL'den 170 TL'ye kadar çıkıyor"

Baklavanın fiyatına da değinen Aktaş, Fiyatların 110 TL'den başladığını fıstık durumuna göre 170 TL'ye kadar çıktığını ifade etti.

Bayrama sayılı günler kala baklavacıların sipariş yoğunluğu başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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