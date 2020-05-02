Bayrama PKK'nın kaçırdığı çocukları ile birlikte girmek istiyorlar (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayrama PKK'nın kaçırdığı çocukları ile birlikte girmek istiyorlar (2)

Bayrama PKK'nın kaçırdığı çocukları ile birlikte girmek istiyorlar (2)
02.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:12

'HDP, PKK EVİMİ YIKTI'HDP Diyarbakır il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından 25 Mart 2015 tarihinde dağa kaçırılan kızı Çiğdem için nöbet tutarken, koronavirüs salgını nedeniyle memleketi Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyüne dönen Yasin Kaya (47), Savcı Sayan aracılığıyla...

'HDP, PKK EVİMİ YIKTI'

HDP Diyarbakır il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından 25 Mart 2015 tarihinde dağa kaçırılan kızı Çiğdem için nöbet tutarken, koronavirüs salgını nedeniyle memleketi Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyüne dönen Yasin Kaya (47), Savcı Sayan aracılığıyla telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ağrı Anadolu Lisesi 3'üncü sınıfta okurken kızı Çiğdem'in kaçırıldığını söyleyen 8 çocuk babası Yasin Kaya (47), yaşadıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini şöyle anlattı: "Kızım Ağrı Anadolu Lisesi'nde okuyordu. Ben de köyde yaşıyordum. Kendi köyümdeki okulda çalışıyordum. Pansiyon müdürü beni aradı; Yasin Bey kızınız evde mi? İki gündür kızınız yok dedi. Ben de neden hemen haber verilmediğini sordum. Taksi tutup, Ağrı'ya gittim. Polise haber verdim. Çocuk şube bir araştırma yaptı. PKK, kızımı zorla kaçırıp, götürdü. Beş yıldır kızımı arıyorum ama bulamadım. Yolunu gözlüyorum. HDP Diyarbakır il binası önünde eylemime devam edeceğim. 7 ay orada eylem yaptım. HDP'den, PKK'dan kızımı almadan oradan geri dönmeyeceğim. Dün de bana bir sürpriz oldu. Çok memnum oldum. Sayın Cumhurbaşkanım ile telefonla görüştüm. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız, 'İnşallah en kısa zamanda kızına kavuşursun. Kaç çocuğun var?' diye sordu. '8 çocuğum var, okuyorlar' dedim. Her zaman Cumhurbaşkanım, Türkiye Cumhuriyeti ve devletimiz yanımızda. Devlet bizim devletimiz. Kızımdan hiç haber alamadım. Sanki yer yarıldı içine girdi. Kızım eğer beni görüyorsan duyuyorsan, kaç gel güvenlik güçlerine teslim ol. Evine geleceksin, tekrar seni okula göndereceğim. Seni okutacağım. Hani diyordun, 'Baba ben Türkçe öğretmeni olmak istiyorum.' Gel yine oku, Türkçe öğretmeni ol, oku çocuklara ders, eğitim ver. İnşallah olur, çok da memnun olurum. İnşallah kızım gelir. İnşallah bayramdan önce kızıma kavuşacağım. Çok yıprandım, zorluk çektim. PKK, HDP evimi yıktı. Benim evimi yıkan onlar. Kızımı kaçırdılar, benden ne istediler? Ben kızımı okula gönderdim. Kızımı kaçırdılar, götürdüler. Kızım çok bilgiliydi, çok akıllıydı. PKK ile ailemizin alakamız yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız."

Hümeyra PARDELİ-Zafer KUMRU/TAŞLIÇAY (Ağrı), -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Haberler
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Bakan Soylu 'Salgında genel yayılım bitti' dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi Haberler
Bakan Soylu "Salgında genel yayılım bitti" dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor Haberler
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Tekel bayisinde yakalanıp yalana başvurdular: Yasak var diye burada kalıyoruz
Tekel bayisinde yakalanıp yalana başvurdular: Yasak var diye burada kalıyoruz
ABD, koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca 'acil durum onayı' verdi
ABD, koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca "acil durum onayı" verdi
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı
Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın
Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak
Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener Ebru Gündeş Pınar Altuğ Nur Yerlitaş
Spor Neymar Fatih Terim Şenol Güneş Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın İzmir Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Bayrama PKK'nın kaçırdığı çocukları ile birlikte girmek istiyorlar (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 14:57:18. #1.15#
title