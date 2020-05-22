Bayrama özel 'güvende kal' modası
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Bayrama özel 'güvende kal' modası

Koronavirüs nedeniyle bu yıl evlerde geçecek Ramazan Bayramı için 'güvende kal' koleksiyonunu hazırlayan DeFacto, sosyal mesajlar içeren kombinleriyle dikkat çekti.

Bayrama özel 'güvende kal' modası
22.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:03

Koronavirüs nedeniyle bu yıl evlerde geçecek Ramazan Bayramı için 'güvende kal' koleksiyonunu hazırlayan DeFacto, sosyal mesajlar içeren kombinleriyle dikkat çekti.

DeFacto, koronavirüs salgını nedeniyle her bayramdan farklı olacak bu Ramazan Bayramı için yeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Güvende Kal koleksiyonu ile herkesin bu duygularını ifade edebilmesine olanak sağlamayı amaçlayan giyim firması, yazın enerjisine uygun renkleriyle dikkat çekiyor. Herkesin kendi tarzıyla duygularını ifade edebileceği farklı tasarımlardan oluşan DeFacto'nun Güvende Kal Koleksiyonu, kadın, erkek ve çocukların beğenisine sundu. Yazın favori rengi beyazın ağırlıklı olduğu koleksiyonda kontrast etkisiyle kurtarıcı, özgüvenli duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çeken siyah, zarif ve resmi tavrıyla gri ve rahatlık ve özgürlük hissiyle mavi tonları da yer alıyor.

SLOGAN VE BASKILI SOSYAL MESAJLAR

Türkçe ve İngilizce farklı sloganlardan oluşan tişört koleksiyonu 'Güvende Kal', 'Antivirus', 'Wash your hands', 'Social Distance Queen', 'I'm at Home', 'Keep Hope Alive', 'Do Not Touch Your Face', 'Current Mood', 'Socail Distance Self Quarantine' sloganlarıyla ön plana çıkıyor. Bu bayram güvende kalmanın en şık hali olacak koleksiyonda ayrıca, kadın ve erkekler için "couple" olarak üretilen tişörtler tarzıyla farkını ortaya koymak isteyen çiftlere için de alternatif sunuyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL TASARIMLAR

Çocuklar için sevimli baskılarla tasarlanan koleksiyon, çocuklara süreci en eğlenceli hali ile anlatıyor. Rahat, eğlenceli ve güvenli koleksiyonla hem çocukların hem de ebeveynlerinin gönlünü fethetmeyi amaçlayan firma, bu koleksiyonla ister klasik ister spor tüm kombinlerin vazgeçilmez parçası olmayı hedefliyor.

DeFacto Güvende Kal Koleksiyonu, tüm DeFacto mağazaları ve web sitesinde satışa sunuluyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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