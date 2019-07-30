Bayrama özel çocuk koleksiyonu

ÇOCUKLARIN bayram heyecanını paylaşan DeFacto, rahatlığın yanında şıklığın ön plana çıktığı yeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.

DeFacto'dan yapılan açıklamada, modayı yakından takip eden ve bayramda yepyeni kıyafetleriyle şık olmayı isteyen çocuklar için koleksiyon hazırladığı belirtildi. Minik hanımefendiler için simli tulumlar, slopetler, çizgili elbiseler ve omuz detaylı, fırfırlı tişörtlerin ön plana çıktığı koleksiyonda, minik beyefendiler için china pantolonlar, polo yaka tişörtler ve gömlekler ceketlerle kombinleniyor. Bayram Koleksiyonu'nda ayakkabılar ve aksesuarlar da yer alıyor.

Kaynak: DHA