Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 13 bine ulaştı

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen ve Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürerken, bayrama gidenlerin sayısı 13 bini buldu.

Türkiye'nin dört bir yanından Kilis'e gelen Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde yakınlarının yanında geçirmek için Suriye'ye gidiyor. Suriyeliler çoğunlukla, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Soran, Aktarin, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelere gitmeyi tercih ediyor. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 13 bini bulurken, bayrama gitmek için 25 bin Suriyeli randevu aldı.

Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptıran Suriyeliler, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrolünde Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına alınıyor. Suriyelilerin burada Göç İdaresi görevlileri tarafından işlemleri yapılıyor. İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından 0-15 yaş grubu çocukların eksik aşıları yapılarak, pasaport polisi yurt dışına çıkış işlemlerini tamamlıyor. Gümrük muhafaza ekiplerinin son kontrolünün ardından Suriyeliler otobüslerle ülkelerine gönderiliyor. 31 Mayıs akşamına kadar Suriyelilerin geçişlerinin tamamlanacağı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA