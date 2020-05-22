Bayrama da anlam katıyorlar Hayata Anlam Katanlar Derneği Samsun'da binlerce çocuğun bayramlıklarını kapılarına kadar götürerek, yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Hayata Anlam Katanlar Derneği Samsun'da binlerce çocuğun bayramlıklarını kapılarına kadar götürerek, yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Samsun'da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği Korona tedbirleri kapsamında buruk yaşanan Ramazan ayı süresince binlerce aileye yardım elini uzattı. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle faaliyetlerine hız veren Hayata anlam Katanlar Derneği binlerce koli gıda yardımının ardından binlerce çocuğun da bayramlık ihtiyaçlarını ayaklarına kadar götürüyor.

Çocukların yüzü hep gülsün

Bayram öncesi binlerce çocuk için bayramlık hazırlıklarını tamamlayarak dağıtımına başladıklarını ifade eden Hayata anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, "Korona virüs pandemisi nedeniyle biraz buruk geçen Ramazan ayı süresince Samsun genelinde binlerce aileye gıda yardımında bulunduk. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle ise her yıl gerçekleştirdiğimiz yetim giydirme projemizi bu yıl daha da genişlettik. Sadece yetim ve öksüz çocukları değil, ihtiyaç sahibi binlerce çocuğumuza ulaşmaya çalışıyoruz. Virüs nedeniyle işini kaybeden ekonomik olarak sıkıntıya giren ailelere elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Bu yıl çocuklarımızı bir arada giydirmek yerine, hepsinin bayramlıklarını kapılarına kadar götürüyoruz. Dernek olarak tek amacımız insanlara dokunarak, hayatlarına anlam katmak ve çocukların yüzünü güldürmek. Projelerimize destek veren tüm üyelerimize, gönüllülerimize ve hayırseverlere tek tek teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA