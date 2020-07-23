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Bayrama bir hafta kala kurbanlıkların yarısı satıldı

Samsun'da kurulan kurban pazarında bayrama bir hafta kala kurbanlıkların yarısı satıldı.

Bayrama bir hafta kala kurbanlıkların yarısı satıldı
23.07.2020 09:40 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:44

Samsun'da kurulan kurban pazarında bayrama bir hafta kala kurbanlıkların yarısı satıldı. Fiyatların geçen seneye göre hemen hemen aynı olduğunu belirten satıcılar satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Samsun'da korona virüsü tedbirleriyle açılan kurban pazarlarında bayram öncesi kurbanlık hayvan satışları devam ediyor. Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'na girişte ateş ölçümü ve dezenfektan ikramı yapılıyor. Kurban pazarlıklarında uzun bir sopa kullanılarak fiziksel mesafe sağlanıyor.

Kurbanlık hayvan satışlarını değerlendiren besicilerden Hakkı Çöpçü, "Kurban Bayramı'na 8 gün var. 2 haftadır biz buradayız. Pazarda satılan mal yarıyı geçti. Ben 15 hayvanla gelmiştim. 8- 9 tanesini sattım. Diğerleri için alıcı bekliyorum. Pazarda 150 kilodan 800 kiloya kadar hayvan var. 500 kilo bir hayvan ortalama 22 24 bin arasında satılıyor" dedi.

Fiyatların geçen senelerle hemen hemen aynı olduğunu dile getiren Engin Özer ise "Kurban fiyatları aşağı yukarı 2-3 yılla aynı. Değişen bir şey yok. Buraya 30 hayvanla geldik. 15'ini sattım. 15'i duruyor. 120 koçla geldim. 40'ını sattım. 80 koç var, alıcısını bekliyorum. Herkes emeğinin karşılığını alır inşallah" diye konuştu.

Samsun Valiliği tarafından kurbanlık hayvan satışı ve kesimi ile ilgili uyulması gereken bazı kurallar da açıklandı. Vatandaşların kendi özel mülklerinin bahçelerinde sağlık kurallarına uymaları koşuluyla kurban kesim işleminin yapılmasına izin verilmesine, bunun dışında Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun İl Müftülüğünün belirlediği kurban satış yerleri ile kurban kesim yerleri dışında hayvan satışı ve hayvan kesiminin yapılmamasına karar verildi. Kurban satışı ve kesimi ile ilgili gerekli sağlık şartlarına riayet edilmesi istendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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