Bayram Ziyaretine Giden Suriyelilerin Yarıdan Fazlası Döndü

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 52 bin 114 Suriyeli'den 34 bini, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs- 13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Geri dönüşler nedeniyle sınırın iki tarafında da yoğunluk oluştu. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılarak, yanlarında getirdiği eşyaların da aranmasının ardından Türkiye'ye alınıyor.

Şu ana kadar 34 bin Suriyelinin geri döndüğü belirtilirken, 31 Temmuz'a kadar ülkesine gidenlerin tamamının geri döneceği, bu tarihe kadar gelmeyenlerin daha sonra Türkiye'ye gelişlerine izin verilmeyeceği ifade edildi.

- Kilis