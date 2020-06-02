Bayram ziyaretine giden hastanın ailesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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Bayram ziyaretine giden hastanın ailesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Bayram ziyaretine giden hastanın ailesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı Gaziantep'in İslahiye ilçesine geçmiş bayram tebriğine giden ve korona virüs testi pozitif çıkan A.K'nin evinde karantinaya alınan eşi, oğlu, babası, annesi ve kardeşi de hastaneye kaldırıldı Gaziantep'te sanayide çalışan A.

02.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:15

Bayram ziyaretine giden hastanın ailesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesine geçmiş bayram tebriğine giden ve korona virüs testi pozitif çıkan A.K'nin evinde karantinaya alınan eşi, oğlu, babası, annesi ve kardeşi de hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te sanayide çalışan A.K, İslahiye ilçesine bağlı Şerikanlı Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasının evine geçmiş bayram kutlaması için gitmiş, yaptırdığı korona virüs testinin sonucu beklemeden bayram ziyaretine giden A.K'nin test sonucu ise pozitif çıkmıştı. A.K. hastaneye kaldırılırken A.K.'nin kaldığı baba evinin de aralarında bulunan toplam 12 ev ile bu evlerde yaşayan 66 kişi karantinaya alınmıştı.

A.K'nin eşi G.K.,, oğlu O.Ö.K., babası M.K., annesi Z.K. ve engelli kardeşi M.K. de, durumunun ağırlaşması sonucu İslahiye devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumun ağır olduğu öğrenilen 5 kişinin de tat duyularını kaybettiği ve yüksek ateş gibi diğer belirtiler nedeniyle hastaneye başvuru yaptığı belirtildi. Hastanenin palyatif bölümüne yatırılan 5 kişiden numune alınarak, covud 19 testi yapılmak üzere Gaziantep'te bulunan labaratuvara gönderildiği öğrenildi.

Şerikanlı Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesinde ki toplamda 12 evin karantina sürüleri devam ederken karantinada bulunan evde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanıyor.

Bayram ziyaretine giden hastanın ailesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA

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