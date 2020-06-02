Bayram ziyaretine giden hastanın ailesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı Gaziantep'te bayram sonrası kutlama için babasının evine giden ve korona virüs testi pozitif çıkan hastanın ev karantinasında bulunan eşi, oğlu, babası, annesi ve kardeşi durumlarının ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te bayram sonrası kutlama için babasının evine giden ve korona virüs testi pozitif çıkan hastanın ev karantinasında bulunan eşi, oğlu, babası, annesi ve kardeşi durumlarının ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te sanayide çalışan A.K., İslahiye ilçesine bağlı Şerikanlı Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasının evine geçmiş bayram kutlaması için gitmiş, yaptırdığı korona virüs testinin sonucunu beklemeden bayram ziyaretine giden A.K.'nın testi pozitif çıkmıştı. A.K. hastaneye kaldırılırken A.K.'nin kaldığı baba evi de dahil toplam 12 ev ile bu evlerde yaşayan 66 kişi karantinaya alınmıştı.

A.K.'nın eşi G.K., oğlu O.Ö.K., babası M.K., annesi Z.K. ve engelli kardeşi M.K, durumlarının ağırlaşması sonucu İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen 5 kişinin de tat duyularını kaybettiği ve yüksek ateş gibi diğer belirtiler nedeniyle hastaneye başvuru yaptığı belirtildi. Hastanenin palyatif bölümüne yatırılan 5 kişiden numune alınarak laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

Şerikanlı Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 12 evde karantina devam ederken, karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri karşılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA