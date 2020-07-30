BAYRAM YOLUNDA KAZA GEÇİRDİLER
BEYOĞLU'nda, minibüs sürücüsünün kavşaktan dönmeye çalışırken belediye görev kamyonetiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 çocuk hafif şekilde yaralandı.
BEYOĞLU'nda, minibüs sürücüsünün kavşaktan dönmeye çalışırken belediye görev kamyonetiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 çocuk hafif şekilde yaralandı.
Piyalepaşa Bulvarı'nda 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 LCT 551 plakalı minibüs sürücüsü, Okmeydanı yönüne sapmak için kavşağa girdiği sırada, Kasımpaşa yönüne ilerleyen Beyoğlu Belediyesi'ne ait 34 CGZ 783 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs, kavşaktaki yol tabela direğini devirerek yeşillik alana çıktı. Kazada, koltuktan savrularak yere düşen iki çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Minibüs sürücüsünün, ailesiyle birlikte kurban bayramını geçirmek için memleketlerine doğru yola çıktığı öğrenildi.
Kaynak: DHA