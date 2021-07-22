Bayram yolunda feci kaza: 9 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram yolunda feci kaza: 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'da Kurban Bayramının ikinci gününde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 9 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Kurban Bayramının ikinci gününde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan İsmet Doğuç idaresindeki 25 ND 301 plakalı traktöre aynı istikamete giden Türkmen Kaya idaresindeki 31 P 8686 plakalı Land Rover marka otomobil arkadan çaptı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün arka lastiği koparken otomobil ise kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücülerinden İsmet Doğuç, Türkmen Kaya ile traktörde bulunan Gökçen Doğuç ve otomobilde bulunan Fadime, Hasan, Hava Ealia, Zeynep, Ensar ve Emir Kaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Gölbaşı- Adıyaman Karayolunun 12. Kilometresinde meydana gelen feci kaza bir petrol istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bayram yolunda feci kaza: 9 yaralı
Bayram yolunda feci kaza: 9 yaralı
Bayram yolunda feci kaza: 9 yaralı
Bayram yolunda feci kaza: 9 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Caddebostan Sahili'nde kaza yapan sürücü lüks otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı
Caddebostan Sahili'nde kaza yapan sürücü lüks otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı
Kaza yürekleri ağza getirdi! Şiddetli çarpışmada minibüs ikiye bölündü
Kaza yürekleri ağza getirdi! Şiddetli çarpışmada minibüs ikiye bölündü
Sorumsuz vatandaş, kurbanlık hayvanların atıklarını akarsuya döktü
Sorumsuz vatandaş, kurbanlık hayvanların atıklarını akarsuya döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Demir Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Yener Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Mehmet Topal Gökhan Gönül Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram yolunda feci kaza: 9 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 08:51:00. #1.16#

title