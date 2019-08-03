Bayram yolunda araç yangınlarına dikkat

9 günlük Kurban Bayramı'nı fırsat bilip kendi aracıyla yola çıkacakların yapacakları basit kontrollerle kazalardan korunabileceklerini işaret eden Aloparca.com'un kurucusu Ebru Özülkü, son dönemde yaşanan araç yangınlarına da dikkat çekti. Özülkü, 'Sıklıkla görmeye başladığımız araç yangınlarının başlıca sebeplerinden biri aracın elektrik aksamında yaşanan arızalar. Sadece İstanbul'da son 5 yılda 10 binden fazla araç yandı. Yangınların önüne geçilmek için, yolculuk öncesi araçların periyodik bakımları muhakkak yapılmalı" diyerek uyarıda bulundu.

Özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin baskı balata, fren sistemi ve lastik havaları ile yol tutuşunu mutlaka kontrol ettirmesi gerektiğini belirten Özülkü, basit kontrollerle birçok kazanın önüne geçilebildiğine işaret etti. Türkiye'deki trafik kazalarının yüzde 70'nin trafik kurallarına uymamaktan ve araç bakımlarının geciktirilmesinden kaynaklandığını belirten Özülkü, büyük tehlike arz eden araç yangınları konusunda da şunları kaydetti: "Son 5 yılın verilerine bakıldığında sadece İstanbul'da 10 binden fazla aracın çeşitli sebeplerle yanığını görüyoruz. Trafikte seyreden tüm araçlar için büyük tehlike yaratan yangınların çıkış nedeni arasında elektrik aksamında yaşanan arızalar ilk sırada yer alıyor. Araç elektrik arızalarından bahsettiğimizde genellikle akü arızalarından ve şarj dinamosunun bozulmasından söz etmiş oluyoruz. Bu parçalarda bir arıza söz konusu ise sürücüler zaman kaybetmeden ilgili servislerine veya ustaya başvurmalıdır."

Uzun yola çıkacaklara genel araç bakımı dışında da birtakım uyarılarda bulunan Özülkü, "Genelde bayram yolcuğunda araçların yükü de epey fazla oluyor. Aracın tamamıyla dolu olması manevra ve fren kabiliyetini etkiler. Bu hususu aklınızda bulundurun. Ayrıca yolculuk sırasında ihtiyaç duyabilecek eşyaları, kol mesafenizin dışında olmamasına dikkat edin" dedi.

Yedek Parçanın Kalitesi Önemli

Ebru Özülkü, yedek parçanın da mutlak araştırılıp alınması gerektiğine vurgu yapıyor. Maliyet avantajının yanı sıra ürün güvenliğinin de ön planda olduğuna dikkat çeken Özülkü, "Arabanız pahalı diye parçası da pahalı olacak diye bir şart yok, maalesef insanlar bunu böyle biliyor. Arabanız ne marka olursa olsun bizim için fark etmiyor, çünkü üretici markalar belli ve bu fiyatlar üretici markalardan farklı çıkmıyor, hemen hemen birbirine çok yakın çıkıyor. Önemli olan müşterinin doğru fiyata, garantisi olan doğru ürünü alması" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Bültenler