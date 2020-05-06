Bayram ve yazlık konaklama için Bartın'a gelenler 14 gün karantinaya alınıyor
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Bayram ve yazlık konaklama için Bartın'a gelenler 14 gün karantinaya alınıyor

Bayram ve yazlık konaklama için Bartın'a gelenler 14 gün karantinaya alınıyor
06.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:38

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir dışından Bartın'a kaçak yolla ve sahte belge düzenleyerek girmeye çalışan 11 kişi, 14 gün karantina süresi için yurtlara yerleştirildi.

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir dışından Bartın'a kaçak yolla ve sahte belge düzenleyerek girmeye çalışan 11 kişi, 14 gün karantina süresi için yurtlara yerleştirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında şehir dışında yaşayan vatandaşların Ramazan Bayramı ve yazlık konaklama amaçlı Bartın'a gelme planı yapmamaları istendi.

İl dışından mücbir sebep dışında gelenlerin 14 gün yurtlarda karantinaya alınacağı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin karantina süresini tamamlandıktan sonra Bartın'daki evlerine gitmelerine izin verileceği kaydedildi.

Öte yandan denetimlerde İstanbul'dan köy ve tali yolları kullanarak kente kaçak şekilde giriş yaptığı belirlenen 4 kişi evlerinden alınarak 14 günlük karantina için yurtlara yerleştirildi.

Yine sahte mevsimlik tarım işçisi belgesi düzenleterek gelen 3 ve izinsiz olarak gelen 4 olmak üzere toplam 11 kişi yurtlarda karantinaya alınırken, denetimlerin büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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