Bayram ve Bayram Tatili Alışverişi Boyner'de

Bayram alışverişi dönemlerinde uzun yıllardır ziyaret rekorları kıran Boyner mağazaları, gelecek Kurban Bayramı alışverişinde de Türkiye çapında milyonlarca tüketicinin ortak adresi olacak.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, kadın, erkek, çocuk, spor giyim, ayakkabı, çanta, kozmetik ve ev kategorilerinde çok sayıda ürünü bir arada sunan Boyner, bayram alışverişi yapmak isteyenlere tek bir noktadan ihtiyaçlarını karşılama kolaylığı yaşatıyor. Ünlü markaların yanı sıra Boyner'in beğeniyle takip edilen özel tasarım markalarının ürünleri, bayrama özel indirimlerle müşterilerle buluşuyor.

Bayramda en yeni ve temiz giysilerini giyip aile ziyareti yapacak olanlar bayram alışverişi için Boyner'i tercih ederken, uzun bayram tatilini fırsata çevirerek seyahate çıkacaklar da tatil ihtiyaçları için aradıkları her şeyi Boyner'de bulabiliyor.

"Alışveriş Maratonu" 100 Paracık kazandıracak

Bayram alışverişine çıkan Boyner müşterileri, alışverişin App'i Hopi'nin başlattığı kampanyadan da yararlanabilecek. İlk kez yapılacak "Alışveriş Maratonu" adlı kampanya kapsamında, 9-20 Ağustos'ta Boyner'den 400 TL ve üzeri alışveriş yapanlar Hopi'den 100 Paracık kazanacak.

Hopi kullanıcıları, kazandıkları "Paracıkları" Boyner'de ve kampanyaya katılan diğer markalarda yapacakları 200 TL ve üzeri alışverişlerde istedikleri gibi harcayabilecek. Boyner'in Türkiye'nin 37 ilinde yer alan 94 mağazasında ve boyner.com.tr'de bayram coşkusu yaşanacak.