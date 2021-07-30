Bayram turizmciyi rahatlattı

Kurban Bayramı nedeniyle kıyı şeridinde bulunan turizm merkezlerinin yoğunluk yaşadığına dikkat çeken Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, 'Sahil beldeleri son yılların en yüksek doluluk oranlarını yakaladı.

Turizm sektörü, bu beldelerde şoföründen bakkalına, lokantacısından tuhafiyecisine kadar geniş yelpazede çalışan küçük işletmeler bereketli günler yaşadılar' dedi.

Çeşme başta olmak üzere, Kuşadası, Bodrum, Fethiye gibi bölgelerin dolup taştığını kaydeden Tercan, 'Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli turistlerimiz, az sayıda yabancı misafirler Çeşme'ye ve Ege'ye aktı. Bu yoğunluk yüzümüzü güldürdü. Çeşme'de 9 günlük bayram tatilinde bazı sorunlar yaşandı ama genel memnuniyeti gölgeleyemedi. Elektrik ve su kesintileri önlenemedi. Diğer sahil ilçelerinde de ufak tefek sıkıntıların yaşandığını duyduk. Yerel yönetimlerin daha hazırlıklı olmaları gerekirdi' diye konuştu.

Oteller güvenli

Yaz sezonunun daha yeni başladığını da belirten Başkan Tercan, vatandaşları tatillerini otellerde geçirmeye çağırdı.

Otellerin hijyen kurallarından taviz vermediğini hatırlatan Bülent Tercan sözlerini şöyle sürdürdü: ' 5 yıldızlı otellerimiz neredeyse hastanelerden hijyen ortama sahip. Diğer otellerimiz de hijyen ve maske kurallarından kesinlikle ödün vermiyorlar. Böyle güzel ve dikkatli tesislere sahibiz. Vatandaşlarımızın corona nedeniyle kiralık ev, çadır veya karavanlara rağbet ettiği görülüyor. Oysa oteller daha güvenli, denetimli, dikkatli.Vatandaşlarımız tatillerini gönül rahatlığı ile otellerimizde geçirebilirler'

Kaynak: Bültenler