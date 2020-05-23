Bayram trafiğinin yoğun yaşandığı Boludağı ve TEM sessizliğe büründü Bayram trafiğinin yoğun yaşandığı Boludağı ve TEM sessizliğe büründü Her yıl bayram trafiğinin yoğun bir şekilde yaşandığı Avrupa ile Anadolu arasındaki en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Boludağı D-100 geçişi ve TEM Boludağı Tüneli derin sessizliğe bürünürken yollar sadece TIR, Kamyon...

Bayram trafiğinin yoğun yaşandığı Boludağı ve TEM sessizliğe büründü

DÜZCE - Her yıl bayram trafiğinin yoğun bir şekilde yaşandığı Avrupa ile Anadolu arasındaki en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Boludağı D-100 geçişi ve TEM Boludağı Tüneli derin sessizliğe bürünürken yollar sadece TIR, Kamyon ve seyahat izin belgesine sahip sürücülere kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik açıkladığı seyahat izni sonrasında korona virüsle mücadele süresinde boş kalan D-100 Karayolu Boludağı geçişi ve Düzce TEM otoyolunda kısıtlamanın ilk gününde derin sessizliğe büründü. Karayolları sadece tır, kamyon ve İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara verdiği seyahat izin belgesine sahip sürücülere kaldı.

Normal şartlarda zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu hem D-100 Karayolu Boludağı geçişi hemde TEM otoyolu Boludağı Tüneli'nin kısıtlama sonrasında polis ekipleri karayollarında devriye atarak hem yol güvenliğini sağladı.

Kaynak: İHA