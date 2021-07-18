Bolu'da bayram trafiğinde akıcı yoğunluk devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da bayram trafiğinde akıcı yoğunluk devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde akıcı yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor.

Bolu'da, bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde akıcı yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu güzergahı geçişinde akıcı trafik yoğunluğuna neden oluyor. Özellikle Bolu Dağı'nın dik rampaları ve Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu geçişlerinde sürücüler zaman zaman dur kalk şeklinde ilerliyor.

Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. - BOLU

Bolu'da bayram trafiğinde akıcı yoğunluk devam ediyor
Bolu'da bayram trafiğinde akıcı yoğunluk devam ediyor
Bolu'da bayram trafiğinde akıcı yoğunluk devam ediyor
Bolu'da bayram trafiğinde akıcı yoğunluk devam ediyor
Bolu'da bayram trafiğinde akıcı yoğunluk devam ediyor
Bolu'da bayram trafiğinde akıcı yoğunluk devam ediyor
Bolu'da bayram trafiğinde akıcı yoğunluk devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayram öncesi feci kaza! 2 araca çarpan otomobil, ortalığı kan gölüne çevirdi: 17 yaralı
Bayram öncesi feci kaza! 2 araca çarpan otomobil, ortalığı kan gölüne çevirdi: 17 yaralı
Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü
Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü
Eski kız arkadaşının göğsünden bıçakladığı Halim, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
Eski kız arkadaşının göğsünden bıçakladığı Halim, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Zeynep Bastık Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Mehmet Topal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu'da bayram trafiğinde akıcı yoğunluk devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 13:46:20. #1.15#

title