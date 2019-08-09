Bayram trafiği yoğunluğu sürüyor

09.08.2019 23:40

Kurban Bayramı'nı sevdikleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar memleketin yolunu tuttu. Kimileri ise bayramı fırsat bilip mega kentten kaçarak tatil beldelerine doğru yola çıktı. Akşam trafiğine kalmamak isteyen çoğu insan yola çıkmak için gecenin geç saatlerini tercih etti.İstanbul'un çıkış noktalarında ve köprü girişleri Anadolu istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar akşam trafiğine kalmamak için gece saatlerinde yola koyuldu. Ancak bu da trafik yoğunluğunun önüne geçemedi. İstanbul'un çıkış noktalarındaki ana yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan ana ve yan yollarda trafik kilitlendi, hatta zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik polisleri, herhangi bir olumsuzluğun olmaması için köprü girişlerinde ve ana yolların belli noktalarında görev yapıyor. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sürüyor.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA