Bayram trafiği havadan denetlendi
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Bayram trafiği havadan denetlendi

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Güncel

Bayram trafiği havadan denetlendi Helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince Kurban Bayramı tatilinin son gününde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bayram trafiği havadan denetlendi

Helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

DENİZLİ - Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince Kurban Bayramı tatilinin son gününde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde güvenlik şeridini kullanan, trafiği tehlikeye sokan ve kurallara aykırı hareket eden sürücülere ceza kesildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında yoğunluk oluşan bölgelerde denetimlerini sıklaştırırken, Denizli-Afyonkarahisar Devlet Karayolu güzergahında Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde kazaların en aza indirilmesi ve sürüler üzerinde olumlu algı amaçlandı. Kurulan uygulama noktasında ekipler araçları durdurup sorgusunu gerçekleştirirken, yoğunluk olan bölgelere yönlendirilme yapıldı. Helikopter denetiminde, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı, sürücülerin seyir halinde cep telefonu ile görüşüp görüşmediği, geçme yasağı olan yerlerde hatalı sollama yapılıp yapılmadığı, şerit izleme kurallarına uyulup uyulmadığı gibi hususlar denetlendi. Tespit edilen kural ihlalleri kayıt altına alındıktan sonra uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine gerekli cezai işlemler uygulandı.

Yapılan uygulamada 17 araç hakkında değişik suçlardan 21 cezai işlem uygulandı.

Bayram trafiği havadan denetlendi
Bayram trafiği havadan denetlendi
Bayram trafiği havadan denetlendi
Bayram trafiği havadan denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

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