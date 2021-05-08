Bayram tezgahları kuşlara kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram tezgahları kuşlara kaldı

Bayram tezgahları kuşlara kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle en sakin günlerini geçiren tarihi çarşılarda bayram tezgahları kuşlara kaldı.

Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle en sakin günlerini geçiren tarihi çarşılarda bayram tezgahları kuşlara kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, 29 Nisan tarihinde başlayan ve Ramazan Bayramını kapsayan 17 günlük tam kapanma süreci devam ediyor. Kapanma ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasından belirli saatlerde muaf olan kuruyemişçiler, en sakin günlerini geçiriyor. Tarihi çarşılar bölgesinde her yıl yoğunluğun yaşandığı caddelerde şeker ve kuruyemiş tezgahları kuşlara kaldı. Kuşların uçuştuğu tezgahlarda esnaf zamanı Kuran-ı Kerim okuyarak geçiriyor. Havadan da görüntülenen kentte sessizliğin hakim olduğun görüldü.

"Eskiden yoğunluktan nefes alamazdık"

Kuruyemişçi Hüseyin Korkmaz, "Burası Şanlıurfa'nın kalbidir. En işlek caddelerinden biridir. Turistik caddelerinden biri olan Akarbaşı Balıklıgöl Caddesidir. Biz bu caddenin böylesine sakin olmasına alışkın değiliz. Korona virüs nedeniyle kurallara uymak zorundayız. Elimizden bir şey gelmiyor. Sağlık için böyle sakin hale geldiğini biliyoruz. İnşallah vatandaşlarımız da kurallara uyar ve önümüzdeki günlerde daha güzel hep beraber yine bir arada oluruz. Biz de burada müşteri olmadığı için çok sıkılıyoruz. Gelip giden olmadığı için kuşlar tezgahlara konup kuruyemiş yiyor. Böyle bir durumdayız. Daha önceleri bir çay bile içemediğimiz, dinlenmeye fırsat bulamadığımız bu caddede, şu anda tezgahların üzerinde kuşlar uçuşuyor. İnşallah bu zor günleri geride bırakırız. Bizde eski günlerimize geri döneriz" dedi.

Kuruyemişçi Müslüm Hatipoğlu ise "Bu yıl çok şaşkınız. İlk kez bu kadar sakin bir Ramazan geçiriyoruz. Diğer bayram zamanlarında burada taşı yere atsanız, kalabalıktan dolayı taş yere düşmez. Ramazan ayındayız, susamıyoruz. Susamak için uğraşıyoruz, susamıyoruz. Zaman geçirmek için ya telefonla oynuyoruz, ya da Kuran-ı Kerim okuyoruz. Keşke biraz yoğunluk olsaydı da bir şeylerle uğraşsaydık" şeklinde konuştu.

Kısıtlamadan muaf bazı vatandaşlar, tarihi çarşılar bölgesinde bayram alışverişi yaptığı görüldü. Öte yandan, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayan tam kapanmanın, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanması bekleniyor. - ŞANLIURFA

Bayram tezgahları kuşlara kaldı
Bayram tezgahları kuşlara kaldı
Bayram tezgahları kuşlara kaldı
Bayram tezgahları kuşlara kaldı
Bayram tezgahları kuşlara kaldı
Bayram tezgahları kuşlara kaldı
Bayram tezgahları kuşlara kaldı
Bayram tezgahları kuşlara kaldı
Bayram tezgahları kuşlara kaldı
Bayram tezgahları kuşlara kaldı
Bayram tezgahları kuşlara kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşi çocuklarını kaçıran anne: Evlatlarım bensiz yapamaz
Eşi çocuklarını kaçıran anne: Evlatlarım bensiz yapamaz
' Covid-19 tedavi rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığından alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, corona virüs tedavisinde artık...
" Covid-19 tedavi rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığından alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, corona virüs tedavisinde artık...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ebru Yaşar Burak Sergen Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayram tezgahları kuşlara kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 12:00:44. #1.14#

title