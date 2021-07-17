Bayram temizliği, Yumma çiftini mutlu etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram temizliği, Yumma çiftini mutlu etti

Bayram temizliği, Yumma çiftini mutlu etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Vefa Ekibi, Kurban Bayramı öncesi Yumma çiftinin bayram temizliğini yaptı.

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Vefa Ekibi, Kurban Bayramı öncesi Yumma çiftinin bayram temizliğini yaptı. Evleri temizlenen ve dezenfekte edilen yaşlı çift, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Vefa ekibi, Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki Hatice Yumma ile eşi 75 yaşındaki Mehmet Yumma çiftinin evini temizledi. İlk olarak evdeki halılar temizlendi, koltuklar silindi, pencereler temizlendi, yerler süpürüldü. Daha sonra mutfak, banyo ve lavabo ile evin genel temizliği yapıldı. Kendilerine sağlanan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Yumma çifti, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Vefa Ekibi'ne dua etti.

"Allah başkanımızdan razı olsun"

Evleri temizlendikten sonra değerlendirmede bulunan Mehmet Yumma, "Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, evimize temizlik ekibini gönderdi. Eşim, rahatsız olduğundan dolayı bayram temizliğini kızlarımız gelerek yaptılar. Kapıları, halıları, camları, duvarları, mutfağı, banyoyu, lavaboyu dip bucak temizlediler. Bayram öncesi evimiz baştan aşağı temizlendi. Allah, Başkanımızdan razı olsun bizlere böylesine güzel bir hizmeti sunduğu için. Allah, Başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu.

"Her tarafı tertemiz yaptılar"

Hatice Yumma ise yaptığı açıklamada, "Allah, Şehitkamil Belediyemizden razı olsun. Vefa Ekibi, düzenli olarak evime temizliğe geliyor. Bu Kurban Bayramı öncesi de kızlarımız evime gelerek, bayram temizliği yaptılar. Kapıları, halıları, camları, duvarları, mutfağı, lavaboyu temizlediler. Evimin her tarafını tertemiz yaptılar. Allah, Başkanımızdan ve evimi temizlemeye gelen kızlarımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Bayram temizliği, Yumma çiftini mutlu etti
Bayram temizliği, Yumma çiftini mutlu etti
Bayram temizliği, Yumma çiftini mutlu etti
Bayram temizliği, Yumma çiftini mutlu etti
Bayram temizliği, Yumma çiftini mutlu etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sıcak havadan bunalan bebeğini tehlikeye aldırış etmeden böyle serinletti
Sıcak havadan bunalan bebeğini tehlikeye aldırış etmeden böyle serinletti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram temizliği, Yumma çiftini mutlu etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 13:57:43. #1.14#

title