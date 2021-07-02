Bayram temizliği yapmadan önce elektrik süpürgenizi temizleyin
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Bayram temizliği yapmadan önce elektrik süpürgenizi temizleyin

Bayram temizliği yapmadan önce elektrik süpürgenizi temizleyin
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, ev temizliği yapanların elektrikli süpürgelerinin filtrelerini değiştirmesi hem daha iyi bir temizlik imkanı sunarken hem de süpürgenin ömrünü ömrünü uzatıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, ev temizliği yapanların elektrikli süpürgelerinin filtrelerini değiştirmesi hem daha iyi bir temizlik imkanı sunarken hem de süpürgenin ömrünü ömrünü uzatıyor.

Kurban Bayramı'na 20 günden daha az bir süre kalırken, kısıtlamaların kalkmasıyla, bayram hazırlıkları başladı. Ağırlanacak misafirler için evler, deyim yerindeyse dip bucak silinip süpürülüyor. Temizlikte kullanılacak önemli araçlardan biri olan elektrikli süpürgeleri bakımı da en az temizlik kadar önemli. Elektrikli süpürgeler içindeki değiştirilmeyen veya temizlenmeyen toz kaplı filtreler, motoru yorup emiş gücünü azaltırken, bir yandan da daha yüzeysel bir temizliğe neden oluyor.

"Motor dahi yanabilir"

20 yıldır elektrikli süpürge parçası satan Haydar Hızarcı, bayram temizliği öncesinde tavsiyelerde bulundu. Toz torbaları ve filtrelerin temizlenmesine veya değiştirilmesine dikkat çeken Hızarcı, hortum içlerinin de temizlenmesinin yarar sağlayacağını ifade etti. Haydar Hızarcı, "Bayram temizliği öncesinde, vatandaşlar toz torbalarını temiz olup olmadığına dikkat etmeli, aynı şekilde filtrelerinde temizliğine dikkat edilmeli. Eğer uzun süredir bu parçalar kullanılıyor ve hasar almışsa yenileri ile değiştirilmeli. Bunun yanı sıra süpürge hortumlarının tıkalı olup olmadığına dikkat edilmeli. Eğer bahsettiğim bu noktalara kullanıcılar dikkat etmezse emiş gücü düşer, motor ısınır hatta yanar bunların yanı sıra tam anlamıyla süpüremez" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Bayram temizliği yapmadan önce elektrik süpürgenizi temizleyin
Bayram temizliği yapmadan önce elektrik süpürgenizi temizleyin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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