Bayram temizliği yapan kebapçıya hırsızlık şoku
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Bayram temizliği yapan kebapçıya hırsızlık şoku

Bayram temizliği yapan kebapçıya hırsızlık şoku
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de sabah saatlerinde bayram temizliği yapan kebap salonundaki yoğunluğu fırsat bilen hırsız, alışveriş için kasaya ayrılan 4 bin 800 TL çalarak kayıplara karıştı.

Arnavutköy'de sabah saatlerinde bayram temizliği yapan kebap salonundaki yoğunluğu fırsat bilen hırsız, alışveriş için kasaya ayrılan 4 bin 800 TL çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabah saat 10.30 sularında Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir kebap salonunda meydana geldi. Kebapçıda bulunanlar bayram dolayısıyla detaylı temizlik yapmaya başladı.

Bu esnada dükkana gelen bir kişi yoğunluğu fırsat bilerek, kasada alışveriş için ayrılmış olan 4 bin 800 TL'yi alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Emekleri çalmak bu kadar kolay olmamalı

Yapılan hırsızlık ile ilgili konuşan kebap salonu işletmecisi Eyüp Sağlam, " Sabah dükkanımızı açtıktan sonra ben birkaç işim vardı dükkandan uzaklaştım çalışma arkadaşlarımız ise bayram dolayısıyla detaylı temizlik yapıyordu. Temizliğin yapıldığı esnada içerideki yoğunluğu fark ediyor ve kolaçan ettikten sonra kasa da bulunan parayı çalarak kayıplara karışıyor. İnsanların bu pandemi sürecinde emeklerinin çalınması gerçekten hiç hoş bir durum değil. Bizim burada 7-8 kişinin içerisinde böyle bir şey yapması da gerçekten çok ilginç, nasıl cesaret bu anlamış değilim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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