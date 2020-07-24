Bayram tatlıları tezgahlardaki yerini aldı Kahramanmaraş'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesi günlük 1 ton, 35 farklı lezzette tatlı hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesi günlük 1 ton, 35 farklı lezzette tatlı hazırlanıyor.

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, tatlıların bayramların vazgeçilmezi olduğunu, müşterilerin taleplerini karşılayabilmek için mesai yaptıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta 6 şubelerinde tatlıların tezgahlardaki yerini aldığını belirten Kervancıoğlu, "Kurban Bayramı nedeniyle tesislerimizde 3 vardiya olarak mesai yapıyoruz. Kendi çiftliğimizde ürettiğimiz taze yağ ve fıstıklarımızı işleyerek ustalığı da üzerine ekleyerek ortaya önemli bir ürün çıkıyor. İnsan sağlığı bizim için çok önemli. Kaliteli bir tatlı yediğin zaman boğazını kesinlikle yakmaması gerekiyor. Tatlılarımızda pancar şekeri kullanıyoruz ve glikoz kullanmıyoruz. 35 çeşit tatlımız var. Ürettiğimiz tatlılarımızı ise Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA