Bayram tatilinin tercihi Kapadokya oldu

26.10.2019 09:15

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı değerlendirerek tatile çıkan yerli turistlerin akınına uğradı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli turistlerin büyük ilgisini gördü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Salı gününe gelmesini fırsat bilen yerli turistler 28 Ekim Pazartesi günüde değerlendirerek 4 günlük tatillerini geçirmek için Kapadokya bölgesini tercih etti. Kapadokya bölgesinde otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken bölge turizmcileri de bu durumdan oldukça memnun. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi kısa tatilleri değerlendirmek isteyen yerli misafirlerin Kapadokya bölgesini tercih etmeleri bizleri ve turizmcileri fazlasıyla memnun etti dedi. Süslü, "2019 turizm sezonu turizm camiası açısından ve Uçhisar ve Kapadokya bölgesi açısından olumlu geçmiştir. Bundan dolayı turizmcilerimiz bu durumdan son derece memnunlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla da yerli misafirlerimizin de konaklama tesislerimizi ve bölgemizi ziyaret etmeleri ziyadesi ile sezon sonu itibarıyla oldukça memnuniyet vericidir. Çünkü yerli turizm açısından yıllardan beri ülkemizin ve turizm içerisinde belli sıkıntılar vardı. Ama bunlarda zaman geçtikçe insanlar gezmeye, yaşadıkları bölgeyi ve değişik yerleri görmeyi istemeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi kısa tatilleri özellikle yerli misafirlerin değerlendirmek istemeleri bölgemiz açısından ve bizler açısından oldukça memnuniyet vericidir. Uçhisar'ımızda da bundan sonraki yeni sezon içinde şimdiden rezervasyonların alındığını duymak bizleri de memnun etmekte. 2020 sezonunun da 2019 sezonundan daha verimli geçeceğinin bilgilerini turizmcilerimizden duyuyoruz. Ülkemiz adına, bölgemiz adına ve Uçhisar adına mutluluk verici gelişmelerdir" şeklinde konuştu.

Uçhisar Kalesi ve Güvercinlik vadisinin önemli noktalar olduğunu ifade eden Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, "Biraz öncede bahsettiğim gibi bölgede ki yoğunluk 2019 sezonunda Uçhisar kalesinin ziyaretçileri sayısında ve getiri anlamında da kendisini göstermiş durumda. İnşallah 2020 sezonunda da Uçhisar kalemizin bakımı ve çevresinde ki düzenlemeler ile üzerimize düşen görevleri belediye olarak yapmak suretiyle önümüzde ki sezonda daha verimli değerlendireceğiz. Uçhisar kalemiz bölgemizin sembolik peribacalarından ve ziyaret yerlerinden en önemli yerlerinden bir tanesidir. Uçhisar kalemiz ile birlikte Güvercinlik vadisi ve Cevizli bölgesiyle birlikte ziyaret edilmesi gereken noktalardan bir tanesidir" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA