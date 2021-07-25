Bayram tatilinin son gününde yollardaki yoğunluk sürüyor

Türkiye'nin önemli kara yolu kavşaklarından Konya'da, Kurban Bayramı tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, Ankara-Antalya-Adana güzergahlarında araç yoğunluğuna neden oldu.

Türkiye'nin önemli kara yolu kavşaklarından Konya'da, Kurban Bayramı tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, Ankara-Antalya-Adana güzergahlarında araç yoğunluğuna neden oldu.

Tatili memleketlerinde ve turizm bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor.

Bayram tatilinin son günü yola çıkan sürücüler, Konya-Ankara, Konya-Antalya ve Konya-Adana kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.

Trafik ekipleri, Konya girişindeki kontrol noktalarında, sürücüleri yorgun seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk nedeniyle Kulu ilçesinde uzun bir araç kuyruğu oluştu, sürücüler ilçe merkezini ortalama yarım saatte geçebildi.

Konya-Antalya kara yolu Seydişehir bölgesinde de trafik normal akışını sürdürse de yolda gözle görülür bir yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan