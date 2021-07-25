Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk oluştu

Anadolu otoyolu Düzce kesimi Trafik yoğunluğu (Havadan)Düzce ve BoluDüzce ve Bolu'da ise dönüşe geçen tatilciler nedeniyle yollarda akıcı yoğunluk yaşanıyor.