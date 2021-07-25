Bayram tatilinin son gününde TEM'de akıcı trafik hakim

Bayram tatilinin son gününde TEM'de akıcı trafik hakim 9 günlük Kurban Bayramı'nın son gününde, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmıyor.

Bayram tatilinin son gününde TEM'de akıcı trafik hakim

KOCAELİ - 9 günlük Kurban Bayramı'nın son gününde, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmıyor. Akıcı bir trafiğin hakim olduğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatillinin dönüş güzergahlarından olan TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da memleketlerinde geçiren vatandaşlar dün itibari ile İstanbul ve çevredeki illere dönüş yapmaya başladı. Bayram tatilinin son gününde ise TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nda akıcı trafik hakim oluyor.

Dün akşam saatleri itibari ile yaşanan yoğunluk yerini akıcı bir trafiğe bıraktı. Yoğunluğun yaşanmadığı TEM Otoyolu havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber