Son dakika haberleri! TÜNELDE KAZA OLDU, KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUSTU
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Son dakika haberleri! TÜNELDE KAZA OLDU, KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUSTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kurban Bayramı tatilinden dönenler zaman zaman TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oluyor.

Kurban Bayramı tatilinden dönenler zaman zaman TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oluyor. Korutepe Tüneli içerisinde İstanbul istikametinde meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nden itibaren kilometrelerce kuyruk oluştu. Karayolları ekipleri hasar gören araçları yaklaşık yarım saat içinde emniyet şeridine aldı. Yol ulaşıma açılırken, yoğunluk devam etti.

Son dakika haberleri! TÜNELDE KAZA OLDU, KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUSTU
Son dakika haberleri! TÜNELDE KAZA OLDU, KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUSTU
Son dakika haberleri! TÜNELDE KAZA OLDU, KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUSTU
Son dakika haberleri! TÜNELDE KAZA OLDU, KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUSTU
Son dakika haberleri! TÜNELDE KAZA OLDU, KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUSTU
Son dakika haberleri! TÜNELDE KAZA OLDU, KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUSTU
Son dakika haberleri! TÜNELDE KAZA OLDU, KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUSTU
Son dakika haberleri! TÜNELDE KAZA OLDU, KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUSTU
Son dakika haberleri! TÜNELDE KAZA OLDU, KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUSTU
Son dakika haberleri! TÜNELDE KAZA OLDU, KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUSTU
Son dakika haberleri! TÜNELDE KAZA OLDU, KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUSTU
Son dakika haberleri! TÜNELDE KAZA OLDU, KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUSTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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