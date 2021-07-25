Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimleri sürüyor
Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimleri sürüyor Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), havadan trafik denetimlerinin sürdürüldüğünü bildirdi EGM, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimlerimizi sürdürüyoruz" denildi.
Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimleri sürüyor
ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), havadan trafik denetimlerinin sürdürüldüğünü bildirdi
EGM, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimlerimizi sürdürüyoruz" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli