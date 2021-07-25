Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimleri sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimleri sürüyor Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), havadan trafik denetimlerinin sürdürüldüğünü bildirdi EGM, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimlerimizi sürdürüyoruz" denildi.

Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimleri sürüyor

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), havadan trafik denetimlerinin sürdürüldüğünü bildirdi

EGM, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimlerimizi sürdürüyoruz" denildi.

Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimleri sürüyor
Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimleri sürüyor
Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimleri sürüyor
Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Sarıgül Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Muslera Jimmy Durmaz İsmail Köybaşı Taylan Antalyalı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimleri sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 15:26:12. #1.14#

title