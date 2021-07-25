Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimleri sürüyor

Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimleri sürüyor Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), havadan trafik denetimlerinin sürdürüldüğünü bildirdi EGM, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayram tatilinin son gününde de havadan trafik denetimlerimizi sürdürüyoruz" denildi.