Bayram tatilinin acı bilançosu: 83 ölü, 868 yaralı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 83 kişi yaşamını yitirdi, 868 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin acı bilançosu: 83 ölü, 868 yaralı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 83 kişi yaşamını yitirdi, 868 kişi yaralandı.

Kaynak: Dunya.com

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