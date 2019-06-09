Bayram tatilinin acı bilançosu: 83 ölü, 868 yaralı
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 83 kişi yaşamını yitirdi, 868 kişi yaralandı.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 83 kişi yaşamını yitirdi, 868 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com
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