Bayram tatilini fırsat bilenler, ilk günü plajda eğlenerek geçiriyor Kurban Bayramı'nın ilk gününde Florya'daki Menekşe plajına gelen vatandaşlar, tatilin tadını yüzerek, güneşlenerek ve futbol oynayarak geçiriyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Florya'daki Menekşe plajına gelen vatandaşlar, tatilin tadını yüzerek, güneşlenerek ve futbol oynayarak geçiriyor.

Plaja arkadaşlarıyla ve aileleriyle gelen vatandaşların bazıları piknik yapmayı, bazıları ise sıcak hava nedeniyle denizde yüzerek serinlemeyi tercih etti.

Aileleriyle denize gelen çocukların da sahilde oynadığı ve büyük mutluluk yaşadığı görüldü.

Sahilde mangal yakılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmezken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, boğulma vakalarına karşı hazırda bekliyor.

Kaynak: AA