Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile plajlarına akın etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile plajlarına akın etti

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile plajlarına akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla sıcak yaz günlerini fırsata çeviren vatandaşların tercihi Şile oldu.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla sıcak yaz günlerini fırsata çeviren vatandaşların tercihi Şile oldu. Tatilciler plajda denize girerek sahilin tadını çıkarırken kimi vatandaşlar da piknik yaparak bayram tatilinde keyifli anlar yaşadı. Şile'deki tatilci yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul'da tatil yapmayı tercih eden vatandaşların tercihi Şile oldu. İstanbul'un tek mavi bayraklı plajına sahip olan Şile'ye gelen tatilciler denize girerek sahilin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlarsa plajda güneşlenerek sıcak yaz günlerini fırsata çevirdi. Sahilin yanı sıra ailece piknik yapanların da bulunduğu Şile'deki tatilci yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Şileyi tercih ediyorlar

Şile'de yaşayan Ömer Akan, "Şile'de bayram yoğunluğu düne nazaran gayet iyi, İstanbullular gelmeye başladı. Bayram tatili dolayısıyla memlekete gitmeyenler, İstanbul'a yakın olması nedeniyle Şileye geliyorlar. Plajda yüzmek istemeyenler tercih ediyor" diye konuştu.

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile plajlarına akın etti
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile plajlarına akın etti
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile plajlarına akın etti
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile plajlarına akın etti
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile plajlarına akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

39 derece hava sıcaklığını umursamadan saatlerce baklava kuyruğunda beklediler
39 derece hava sıcaklığını umursamadan saatlerce baklava kuyruğunda beklediler
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji Uzmanı, 'Güneşe çıkmayın' uyarısı yaptı
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji Uzmanı, "Güneşe çıkmayın" uyarısı yaptı
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Kaan Yıldırım Zeynep Bastık
Spor Balotelli Burak Elmas Alper Yılmaz Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile plajlarına akın etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 13:55:51. #1.16#

title