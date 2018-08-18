Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 6 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaraladı.

Kaza saat 07.30 sıralarında Gürün ilçesi Yoncalık mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için İstanbul'dan Muş'a gitmekte olan Kamuran K. idaresindeki 59 ZP 664 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptıktan sonra yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra durabildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte eşi Semiha çocukları Edanur (13), Berkay (12), Meryem ve Ayaz yaralandı. Yaralılar araç içerisinde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan durumu ağır olan yaralılar Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.