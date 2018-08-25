Bayram Tatilinden Dönen Sürücülere Uyarı

Görele Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muzaffer Kefal, Kurban Bayramı tatili dönüşleri için yola çıkacak sürücülerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.



Kefal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram için Doğu Karadeniz Bölgesine gelen gurbetçilerin dönüş sürecinde karayollarında büyük bir yoğunluk yaşandığını belirtti.



Sürücülerin dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymalarını isteyen Kefal, şöyle konuştu:

"Ülkemizde maalesef bayramlarda yüzlerce kaza meydana gelmektedir. Bayramın yaz mevsimine denk gelmesi ile trafik yoğunluğu da kazalar da daha fazla artmaktadır. Kazaların büyük kısmının sürücü hatalarından meydana geldiğini göz önünde bulundurursak, sürücülerin daha dikkatli olması kazaları da azaltacaktır."

Uzun araç yolculuklarında sürücülerin mutlaka kısa aralıklarla molalar vermesini tavsiye eden Kefal, "Cep telefonu ile konuşmak, uykusuz ve alkollü araç kullanmak yapılan hataların başında gelmektedir. Yine hız, hatalı sollama, trafik işaret ve işaretçilerine uymama gibi ihlaller de kazalara yol açmakta." ifadelerini kullandı.