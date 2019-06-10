Bayram tatilindeki trafik kazalarında 86 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "9 günlük bayram tatilinde 39 ilimizdeki 73 ölümlü trafik kazasında, 86 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 86 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "9 günlük bayram tatilinde 39 ilimizdeki 73 ölümlü trafik kazasında, 86 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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