Bayram tatilinde sokak hayvanları unutulmadı
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Bayram tatilinde sokak hayvanları unutulmadı

Bayram tatilinde sokak hayvanları unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri Kurban bayramında 'Hayvan Besleme Etkinliği' düzenledi.

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri Kurban bayramında 'Hayvan Besleme Etkinliği' düzenledi.

İpekyolu Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, Sıhke Göleti ve Taş Ocakları'nda 'Hayvan Besleme Etkinliği' düzenledi. Kentte ki hayvan severlerle besleme etkinliği yapan belediye ve jandarma ekipleri, Kurban bayramında tam mesai yaparak örnek bir çalışma sergiledi. Sokak hayvanlarına su ve mama bırakan ekipler, yaralı ve hasta sokak hayvanlarını Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezine nakillerini gerçekleştirdi.

Bayram'da yapılan anlamlı çalışma nedeniyle İpekyolu Belediyesi ile jandarmaya teşekkür eden hayvan severler, tüm vatandaşlardan kapılarına bir tas su ve mama bırakması gerektiğini söyledi. Hayvan severler bundan sonraki besleme çalışmalarına da vatandaşları davet etti. - VAN

Bayram tatilinde sokak hayvanları unutulmadı
Bayram tatilinde sokak hayvanları unutulmadı
Bayram tatilinde sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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