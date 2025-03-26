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Bayram tatilinde noterler açık mı?

Bayram tatilinde noterler açık mı?
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9 günlük bayram tatiline sayılı günler kala, vatandaşlar noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Alım, satım işlemlerine devam etmek isteyen birçok kişi, noterlerin bayram tatili boyunca hizmet vereceğini öğrenmek istiyor. Peki, bayram tatilinde noterler açık mı?

9 günlük bayram tatiline sayılı günler kala birçok kişi noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor? Tatil boyunca da alım, satım işlemlerine devam etmek isteyen vatandaşlarını sayısı oldukça fazla. Peki ya bayram tatilinde noterler açık olacak mı ?

NOTER NEDİR?

Noter, noterlik mesleğini yapan kişidir. Noterlik bir resmi kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA NOTERLER KAPALI MI?

Ramazan Bayramı boyunca tüm kamu kurumları kapalıdır. Bu nedenle noterler de kapalı olacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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