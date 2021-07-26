Bayram tatilinde Nevşehir'e 1 milyon 782 bin 909 araç giriş çıkış yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram tatilinde Nevşehir'e 1 milyon 782 bin 909 araç giriş çıkış yaptı

Bayram tatilinde Nevşehir'e 1 milyon 782 bin 909 araç giriş çıkış yaptı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini içine alan Nevşehir'e Kurban Bayram tatili süresinde 1 milyon 782 bin 909 aracın giriş çıkış yaptığı bildirildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini içine alan Nevşehir'e Kurban Bayram tatili süresinde 1 milyon 782 bin 909 aracın giriş çıkış yaptığı bildirildi.

9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Nevşehir il merkezi ile Ürgüp ve Avanos ilçeleri başta olmak üzere farklı yerleşim birimlerine yapılan araç giriş çıkışlarının Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verileri paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Temmuz'da başlayıp 25 Temmuz'a kadar süren Kurban Bayramı tatili süresince il ve ilçe merkezlerine 1 milyon 782 bin 909 araç giriş çıkış yaptı.

Bayram tatili döneminde yapılan trafik denetimlerinde ise 13 bin 76 aracın kontrol edildiği, 3 bin 907 araç sürücüsüne işlem yapılarak 35 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Türkiye, Tunus parlamentosunun faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi
Türkiye, Tunus parlamentosunun faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi
Türkiye'de 14 bin 230 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 14 bin 230 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Fatma Girik Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Muslera Can Bartu Mesut Özil Burak Elmas Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram tatilinde Nevşehir'e 1 milyon 782 bin 909 araç giriş çıkış yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 16:38:22. #1.14#

title