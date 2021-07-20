Bayram tatilinde masalsı yolculuk yapmak isteyenler Doğu Ekspresi'ne ilgi gösteriyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerine yeniden başlayan Doğu Ekspresi treni, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi görüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerine yeniden başlayan Doğu Ekspresi treni, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi görüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olan Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, yolcularını, eşsiz manzaralara sahip 25 saatlik güzergahında masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.

Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol katettikten sonra son durağı Kars'a ulaşıyor.

Güzergah üzerindeki rengarenk ağaçlar ile çiçeklerin yer aldığı arazilerin yanı sıra orman, dere, akarsu ve derin kanyonların eşsiz manzarasını yolcularına sunan Doğu Ekspresi ile her gün Kars, Ankara arasında karşılıklı sefer düzenleniyor.

Her mevsim masalsı yolculuk sunuyor

Yolcularına her mevsim farklı güzelliklerde yolculuk imkanı sunan Doğu Ekspresi'ne, 9 günlük bayram tatilinde seyahat ve gezi tutkunları ilgi gösteriyor.

Ankara'dan Kars'a gelen yolculardan Aslıhan Bulut, AA muhabirine, Doğu Ekspresi ile daha önce yolculuk yapmayı planladığını ancak Kovid-19 nedeniyle yapamadığını söyledi.

Çok güzel bir yolculukla eğlenerek, yeni arkadaşlar edinerek Kars'a geldiğini ifade eden Bulut, "Benim için ayrı ve güzel bir tecrübe oldu. Aslen Karslıyım ama Doğu Ekspresi ile hiç yolculuk yapmamıştım, bugüne nasip oldu. Yola çıkarken de büyük kaygılarım vardı, 'Bu kadar uzun yolculuk nasıl geçecek?' diye düşündüm. Ama o kadar iyi insanlarla tanıştım, anlık gelişen dostluklarımız oldu, çok mutluyum." dedi.

Bulut, Ankara'dan Kars'a birçok ilden geçtiklerini ve her bölgenin ayrı güzelliklerini trenden izleme fırsatı yakaladıklarını anlatarak, "Yolculuk çok keyifli geçti, asla yorulmadım. Kışın bir daha gelmek istiyorum, her şey güzel ve çok keyifliydi." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Turgut Akaslan da tren yolculuğunu çok sevdiğini belirterek, "15 aydır bunu bekliyorduk, çok güzel oldu. Bu güzel yolculukta değerli insanlarla tanıştık. Burada sohbetlerimizde bölge hakkında bilgiler aldık. Bölgeyi gezdiğimizde bu bilgiler bize ışık oldu. Trenle yolculuk yaptığımız ve Kars'a geldiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik