15.08.2019 17:03

Bayram tatilinde kaplıcaları tercih ettiler

Kütahya'da termal tesisler ve kaplıcalar, Kurban Bayramı nedeniyle gelen tatilcilerle doldu. Tesislerde yoğunluk yüzde 80'lere kadar çıkarken, tatilciler kaplıcaların keyfini çıkardı.

Kurban Bayramı nedeniyle verilen 4 günlük tatilde, Kütahya'nın termal tesisleri ve kaplıcalarında yoğunluk yaşandı. Bir çok şehirden gelen tatilciler deniz kenarları yerine şifalı olduğu bilinen termal tesisleri tercih etti. Merkeze 15 kilometre mesafede Yoncalı'da bulunan tesislerde yoğunluk yüzde 80'lere kadar çıktı. Termal otel işletme müdürü Barış Yakar, iyi bir tatili süreci geçirdiklerini ifade ederek, 'Kurban bayramı tatili burada oldukça yoğun geçti. Tatilcilerden deniz kenarı yerine termal tesisleri tercih edenler çok oldu. Otelimizde yoğunluk yüzde 80'lere kadar çıktı. Tabi il dışından hatta Almanya'dan gelenlerde vardı. Çocuklarını eğlendirmek için tesislerimizi kullanan misafirlerimiz oldu. İyi bir bayram geçirdik. Kendilerini havuzlara attılar serinlediler. Özellikle çocuklar ve hanımlar havuzları tercih ettiö dedi.

Almanya'dan İsmail Altın ailesiyle birlikte termal oteli tercih ederek güzel bir bayram geçirdiğini belirterek, 'Bayram için Almanya'dan Kütahya'ya geldik. Çocuk ve torunlarla birlikte buraya geldik. Kütahya'da havalar çok sıcak olduğu için termal tesislere geldik ve çok mutluyuzö dedi.

Tatilde termal tesisleri tercih edenlerden Süleyman Sevi de kent merkezinde hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıktığını söyleyerek, 'Şehir çok sıcak olduğundan serinlemek için tesislere geldik. Tesislerin imkanlarından yararlanarak hem serinliyoruz hem de güzel bir bayram tatili geçiriyoruzö şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA