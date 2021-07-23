BAYRAM TATİLİNDE KANDIRA'DA 7 KİŞİ BOĞULDU
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BAYRAM TATİLİNDE KANDIRA'DA 7 KİŞİ BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi sahillerinde Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçirip hastaneye kaldırılan 26 kişiden 7'si hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi sahillerinde Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçirip hastaneye kaldırılan 26 kişiden 7'si hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesi Kandıra'da Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. İstanbul, Sakarya gibi çevre illerden gelen tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Yalnızca mavi bayraklı plajlarında cankurtaran bulunan Kandıra'da, 18 Temmuz'dan beri boğulma tehlikesi geçirip Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 26 kişiden 7'si hayatını kaybetti. 12 kişi taburcu edilirken, 7 kişinin ise tedavileri sürüyor.

BAYRAM TATİLİNDE KANDIRA'DA 7 KİŞİ BOĞULDU
BAYRAM TATİLİNDE KANDIRA'DA 7 KİŞİ BOĞULDU
BAYRAM TATİLİNDE KANDIRA'DA 7 KİŞİ BOĞULDU
BAYRAM TATİLİNDE KANDIRA'DA 7 KİŞİ BOĞULDU
BAYRAM TATİLİNDE KANDIRA'DA 7 KİŞİ BOĞULDU
BAYRAM TATİLİNDE KANDIRA'DA 7 KİŞİ BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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