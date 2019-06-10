Bayram tatilinde Giresun on binlerce kişiyi ağırladı

Doğal güzellikleri, denizi, adası, tarihi evleri ve yaylalarıyla dikkati çeken Giresun, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de ilgi gördü.

Son yıllarda hızla altyapı eksikliklerinin tamamlanmasının yanı sıra fuarlar, tanıtım organizasyonları ve sosyal medyadaki olumlu paylaşımların etkisiyle turizmde gelişim gösteren Karadeniz kenti, bayram tatilinde on binlerce turisti ağırladı.

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede bulunan otellerde 9 günlük tatil sürecinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını söyledi.

Kümbet Yaylası, Mavi Göl ve Kuzalan Tabiat Parkı'nın bölgenin en dikkat çeken turizm destinasyonları olduğunu belirten Uzuner, şöyle devam etti:

"Giresun son yıllarda turizmde çok ciddi ivme yakalıyor. Karadeniz'in tüm güzelliklerini barındıran Giresun'da bir saat içerisinde sahil kesimden yaylalara ulaşma imkanı bulunuyor. Yaylaları, doğal güzellikleri, adası, tarihi evleri, kültürü ve tabiat parklarıyla ön plana çıkan Giresun, Ramazan Bayramı tatilinde de yoğun ilgi gördü."

Uzuner, Giresun'un 9 günlük tatil sürecinde on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını ifade ederek, turizm işletmecilerinin de yüzünün güldüğünü aktardı.

Yaz dönemi boyunca turistlerin yöreye ilgisinin sürmesini beklediklerini dile getiren Uzuner, Giresun'un kısa zamanda önemli bir turizm destinasyonu haline geleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA