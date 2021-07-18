BAYRAM TATİLİ YOLUNDA 225 SÜRÜCÜYE 160 BİN LİRA CEZA
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BAYRAM TATİLİ YOLUNDA 225 SÜRÜCÜYE 160 BİN LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından havadan ve karadan yapılan trafik kontrolünde, 225 sürücüye 160 bin lira para cezası uygulandı.

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından havadan ve karadan yapılan trafik kontrolünde, 225 sürücüye 160 bin lira para cezası uygulandı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle binlerce kişinin tatil için geldiği turizm kenti Antalya'da bayram öncesi yoğunlaşan trafik, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Hayata Yol Ver' projesi kapsamında havadan ve karadan denetlendi. Sürücüler emniyet kemeri, radarla hız kontrolü, motosiklette kask kontrolü konularında denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda, kurallara uymayan 225 sürücüye 160 bin lira idari para cezası uygulandı.

100'e yakın personelin katıldığı denetimlerde sürücülere trafik kurallarına, ışık ve işaretlerine uyulması, aşırı hız yapılmaması, emniyet kemeri ve kask kullanımı konularında bilgilendirme yupılarak, eğitici afiş ve broşürler dağıtıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarını önlemek amaçlı 'Trafik Kazalarını Önleme Eylem Planı' dahilinde yapılan denetimler bayram boyunca devam edecek.

BAYRAM TATİLİ YOLUNDA 225 SÜRÜCÜYE 160 BİN LİRA CEZA
BAYRAM TATİLİ YOLUNDA 225 SÜRÜCÜYE 160 BİN LİRA CEZA
BAYRAM TATİLİ YOLUNDA 225 SÜRÜCÜYE 160 BİN LİRA CEZA
BAYRAM TATİLİ YOLUNDA 225 SÜRÜCÜYE 160 BİN LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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