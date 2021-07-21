Bayram tatili yoğunluğu yaşayan Ayvalık'ta 1 günde 240 ton çöp çıktı
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Bayram tatili yoğunluğu yaşayan Ayvalık'ta 1 günde 240 ton çöp çıktı

Bayram tatili yoğunluğu yaşayan Ayvalık'ta 1 günde 240 ton çöp çıktı
Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Kültür Sanat

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla nüfusu 10 kat artan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1 günde 240 ton çöp çıktı, temizlik ekipleri üç vardiya halinde çalışmak zorunda kaldı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla nüfusu 10 kat artan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1 günde 240 ton çöp çıktı, temizlik ekipleri üç vardiya halinde çalışmak zorunda kaldı.

Ayvalık Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm tesislerde doluluk oranı yüzde 100'ü geçince temizlik işleri müdürlüğü ekipleri fazla mesai yapmak zorunda kaldı.

70 bin kişinin yaşadığı kentin nüfusunun 10 kat artması nedeniyle günlük 240 ton çöp çıktı. Ekipler, üç vardiya halinde çalışarak temizlik yapmaya çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bayramla birlikte ilçe nüfusunun neredeyse on katına çıktığını belirtti.

Ergin, temizlik işleri ekiplerinin özveriyle çalıştığını bildirerek, yaz sezonunu sıkıntısız geçireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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Bayram tatili yoğunluğu yaşayan Ayvalık'ta 1 günde 240 ton çöp çıktı - Haberler
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