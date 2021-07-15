Bayram tatili yoğunluğu başladı
Bodrum ilçesi Trafik akışını hızlandırmak için çalışma yapan polis ekibi Bodrum'a geliş yönündeki trafik yoğunluğu Torba'daki polis kontrol noktası İlçe merkezi ve Torba'daki araç yoğunluğu Yokuşbaşı mevkisinde trafik yoğunluğu MUĞLA - Kurban Bayramı tatilini Muğla ve turistik ilçelerinde...
Bodrum ilçesi
Trafik akışını hızlandırmak için çalışma yapan polis ekibi
Bodrum'a geliş yönündeki trafik yoğunluğu
Torba'daki polis kontrol noktası
İlçe merkezi ve Torba'daki araç yoğunluğu
Yokuşbaşı mevkisinde trafik yoğunluğu MUĞLA - Kurban Bayramı tatilini Muğla ve turistik ilçelerinde geçirmek isteyenler kente gelmeye başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras