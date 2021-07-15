Bayram tatili yoğunluğu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram tatili yoğunluğu başladı

Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Bodrum ilçesi Trafik akışını hızlandırmak için çalışma yapan polis ekibi Bodrum'a geliş yönündeki trafik yoğunluğu Torba'daki polis kontrol noktası İlçe merkezi ve Torba'daki araç yoğunluğu Yokuşbaşı mevkisinde trafik yoğunluğu MUĞLA - Kurban Bayramı tatilini Muğla ve turistik ilçelerinde...

Bodrum ilçesi

Trafik akışını hızlandırmak için çalışma yapan polis ekibi

Bodrum'a geliş yönündeki trafik yoğunluğu

Torba'daki polis kontrol noktası

İlçe merkezi ve Torba'daki araç yoğunluğu

Yokuşbaşı mevkisinde trafik yoğunluğu MUĞLA - Kurban Bayramı tatilini Muğla ve turistik ilçelerinde geçirmek isteyenler kente gelmeye başladı.

Bayram tatili yoğunluğu başladı
Bayram tatili yoğunluğu başladı
Bayram tatili yoğunluğu başladı
Bayram tatili yoğunluğu başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Acı haberler peş peşe geliyor! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Acı haberler peş peşe geliyor! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ersin Tatar Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Erol Bulut Alper Yılmaz Mehmet Topal Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram tatili yoğunluğu başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 19:17:00. #1.16#

title