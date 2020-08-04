Bayram tatili turizmi canlandırdı
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Bayram tatili turizmi canlandırdı

Kurban Bayramı tatilinde iç pazarda yaşanan hareketlilik turizmcileri sevindirdi.

Bayram tatili turizmi canlandırdı
04.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:59

Kurban Bayramı tatilinde iç pazarda yaşanan hareketlilik turizmcileri sevindirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre kapalı kalan ve normalleşme adımlarıyla yeniden kapılarını açan turizm tesisleri, bayram tatilinde önemli ölçüde doluluk oranına ulaştı.

Alınan tedbirler kapsamında misafirlerine "güvenli tatil" imkanı sunan turizmciler, hareketliliğin devam etmesini bekliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, AA muhabirine, haziranın ortalarından itibaren normalleşme süreciyle turizmde özellikle iç pazarda hareketlilik başladığını söyledi.

Turizmin moral sektörü olduğunu vurgulayan Çorabatır, salgın nedeniyle evlerine kapanan insanların tatile ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Bayramda bu doğrultuda bir taleple karşılaştıklarını anlatan Çorabatır, "Normalleşme adımlarının atılmasıyla turizmin iç pazarla başlayacağını uzun zamandır söylüyorduk. Bunu da bayramda gördük. Ege'den Akdeniz'e, İç Anadolu'ya tüm bölgelerimizde hizmete giren otellerimizde önemli oranda doluluk yaşandı." diye konuştu.

Çorabatır, bu hareketlilikte, diğer sektörlerdeki ticari hayatın başlamasının da etkili olduğunu dile getirdi.

Yurt dışı pazarında da hareketliliğin başladığına değinen Çorabatır, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Güvenli Turizm Sertifikası Programı'nın yurt dışından da yakından takip edildiğini vurguladı.

Ukrayna, Macaristan ve Rusya'dan misafirleri ağırlamaya başladıklarını belirten Çorabatır, 10 Ağustos'tan sonra Rusya'dan turizm beldelerine direkt uçuşların başlamasıyla hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini bildirdi.

AB ülkelerindeki seyahat yasağı kısıtlamasının kalkmasıyla turizmin daha da canlanacağını ifade eden Çorabatır, "Bu seneki amacımız kar elde etmek değil, tesislerimizi ayakta tutmak ve kaliteli hizmet sunan personelimize sahip çıkmak." dedi.

Turizm sektörü başta olmak üzere ticari hayata sağlanan desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlıklara teşekkür eden Çorabatır, desteklerin devam etmesini beklediklerini kaydetti.

"Beklediğimiz talebi gördük"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca da özellikle iç pazarın beklenen ilgiyi gösterdiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla faaliyette bulunan otellerin büyük bölümünün dolduğuna dikkati çeken Atmaca, "Ağırlıklı olarak yerli misafirlerimizi ağırladık. İngiltere, Ukrayna ve az sayıda Rusya'dan misafirlerimiz oldu. İyi bir bayram geçirdik. Haftaya daha fazla ülkeden turisti kentimizde görmeye umut ediyoruz." diye konuştu.

Turizm tesislerinde Güvenli Turizm Sertifikası kriterlerinin en ince detaylarına kadar uygulandığına değinen Atmaca, misafirlerin de kurallara uyduğunu bildirdi.

- "Ağırlıklı olarak iç pazardan misafirlerimizi ağırladık"

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin ise bayram tatilinde özellikle Antalya'nın batı ilçelerindeki otellerde doluluk oranının yüzde 90 civarında olduğunu dile getirdi.

İç pazarın turizm sezonunu hareketlendirdiğini vurgulayan Perçin, "Bayramda ağırlıklı olarak iç pazardan misafirlerimizi ağırladık, yüzde 20 civarında Ukrayna ve İngiliz pazarından turistler geldi." dedi.

Kumluca ilçesinin gözde turizm beldesi Adrasan'da otel işletmeciliği yapan Hüseyin Aykurt, bayramda kalabalıktan uzak bir tatil geçirmek isteyenlerin bungalov tarzı evleri daha fazla tercih ettiğine işaret etti.

Hareketli bir bayram geçirdiklerini belirten Aykurt, "Bayram öncesi rezervasyonlarımız doldu, geçen yılki yoğunluğu bu yıl da yaşadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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